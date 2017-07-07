Свитолина вышла в 1/8 финала, повторив рекорд Андрея Медведева на Уимблдоне

Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона (1/8 финала), повторив лучшее достижение украинцев на самом престижном турнире в мировом теннисе.

В третьем круге Свитолиной, которая является 4-й сеяной на английском "мэйджоре", противостояла 65-я ракетка мира Карина Витхофт из Германии.

В первом сете немка не показала практически ничего, что дало бы ей пусть минимальные шансы на победу. Украинка разобралась с соперницей за 22 минуты, сделав три брейка. Счет партии - 6:1.

Вторая часть матча проходила уже в другом ключе. На корте была приблизительно равная борьба. Свитолина взяла чужую подачу в шестом гейме, но затем в ее игре наступил небольшой провал, и она отдала три гейма подряд, два из них - на собственных подачах. Витхофт вела в счете 5:4 и подавала на сет, но тут уже украинка в решающий момент продемонстрировала класс, сыграв на полную мощь.

Счет матча - 6:1, 7:5 - в пользу Свитолиной. Игра продолжалась 1 час 11 минут. Всего Свитолина реализовала 6 брейк-пойнтов из 12-ти. Показатели Витхофт - 2 из 4-х.

В четвертом круге украинская теннисистка сыграет с победительницей Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко из Латвии, которая в 3-м круге обыграла итальянку Камилу Джорджи - 7:5, 7:5.

Следует отметить, что выход в 4-й круг (1/8 финала) - лучший показатель украинцев на Уимблдоне за историю.

Ранее единственный раз это достижение покорялось Андрею Медведеву в далеком 1994 году.