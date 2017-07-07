Украинки Надежда Киченок и Ольга Савчук выбыли из дальнейшей борьбы на Уимблдоне

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Ольга Савчук, выступающие в паре, проиграли в матче второго тура соревнований женских дуэтов на Уимблдоне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинкам провостоял дуэт Элис Мертенс (Бельгия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. Уже в стартовом затяжном гейме Мертенс и Схюрс удалось сделать брейк, после чего наши спортсменки утсупили еще одну свою подачу. Надежда и Ольга один брейк отыграли, но сравнять счет им не удалось.

С таким же счетом, как и в первой партии (6:4), завершился и второй сет.

Второй круг

Надежда Киченок / Ольга Савчук - Элис Мертенс / Деми Схюрс 4-6 4-6