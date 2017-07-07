Украинки Надежда Киченок и Ольга Савчук выбыли из дальнейшей борьбы на Уимблдоне
15:39, 07 июля 2017Другое
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Наши теннисистки проиграли за полтора часа в двух партиях.
Ольга Савчук и Надежда Киченок / btu.org.ua
Украинские теннисистки Надежда Киченок и Ольга Савчук, выступающие в паре, проиграли в матче второго тура соревнований женских дуэтов на Уимблдоне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Украинкам провостоял дуэт Элис Мертенс (Бельгия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. Уже в стартовом затяжном гейме Мертенс и Схюрс удалось сделать брейк, после чего наши спортсменки утсупили еще одну свою подачу. Надежда и Ольга один брейк отыграли, но сравнять счет им не удалось.
С таким же счетом, как и в первой партии (6:4), завершился и второй сет.
Второй круг
Надежда Киченок / Ольга Савчук - Элис Мертенс / Деми Схюрс 4-6 4-6
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