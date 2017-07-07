Олеся Повх на 100-метровке "догнала" норматив на чемпионат мира

В Кропивницком набирает обороты чемпионат Украины по легкой атлетике. Как сообщает официальный сайт ФЛАУ, пополнился перечень атлетов, которые выполнили нормативы ИААФ для участия в чемпионате мира-2017 в Лондоне.

Во второй день национального первенства особенно отличилась Олеся Повх из Запорожья. Уже в полуфинале Олеся преодолела стометровку за 11,26 секунды – это лондонский норматив с точностью до сотой. Впоследствии в финале Повх также была вне конкуренции с почти таким же временем – 11,27. Что интересно, серебряную награду здесь завоевала Анна Плотицына с Киевщины (11,63), которой накануне покорился норматив на барьерной стометровке.

Был показан в четверг еще ряд высоких результатов. В прыжках в высоту Оксане Окуневой не помешали достаточно сложные погодные условия (в Кропивницком время от времени шел дождь) показать свой лучший результат сезона - 1.97. Попытки покорить личный рекорд – 2 метра ровно – были хорошими, но все же пока неудачными. Кстати, в этой дисциплине мы уже имеем трех атлеток, которые выполнили нормативы на чемпионат мира. Кроме Окуневой это две киевлянки – Ирина Геращенко, которая здесь стала второй (1.92), и Юлия Левченко (1.89).

Как и Окунева, подтвердили свой лондонский норматив еще две спортсменки. Харьковчанка Марина Килипко выиграла прыжки с шестом с результатом 4.60, а Ольга Земляк из Ровно – 400-метровку (51,61).

Также заслуживают внимания результаты тройки призеров в соревнованиях женщин по метанию молота. Здесь, как и у высотниц, три спортсменки приехали в Кропивницкий, уже имея нормативы. Ирина Новожилова из Херсонщины стала лучшей (69.10), Алена Шамотина с Днепропетровщины проиграла Новожиловой лишь в последней попытке и заняла второе место (69.00), волынянка Ирина Климец – третья (67.95).

Напомним, место, которое заняли спортсмены на чемпионате Украины, будет играть определяющую роль при формировании национальной сборной на чемпионат мира.

Первенство планеты по легкой атлетике состоится в Лондоне с 5-го по 13 августа.