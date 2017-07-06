Отличный день для Украины на Уимблдоне: украинки победили во всех встречах

Завершились все матчи с участием украинских игроков в 4-й игровой день Уимблдонского турнира. Представители нашей страны показали 100-процентный результат, победив во всех встречах.

В парном женском турнире сегодня участвовали пять украинок. Наш дуэт Ольга Савчук и Надежда Киченок победил пару Магда Линетт (Польша) / Мария Санчес (США). Встреча состояла из трех партий и длилась 2 часа и 12 минут. В решающей партии Ольга и Надежда уступали 2:4, но смогли взять сразу четыре гейма подряд и оформить путевку в следующий раунд.

Также сегодня успешно стартовали в парной сетке Людмила Киченок и Леся Цуренко. Они обыграли хорватско-китайский тандем - Дарья Юрак (Хорватия) / Ван Цян (Китай) - 7:5, 7:5.

Ранее днем Катерина Бондаренко стартовала в парном турнире, играя вместе с Александрой Крунич из Сербии. Девушки успешно противостояли дуэту Кики Бертенс (Нидерланды) / Йоханна Ларссон (Швеция).

Уимблдон. Парный турнир. Первый круг

Надежда Киченок (УКРАИНА) / Ольга Савчук (УКРАИНА) - Магда Линетт (Польша) / Мария Санчес (США) 6-2, 6-7 (8:10), 6-4

Людмила Киченок (УКРАИНА) / Леся Цуренко (УКРАИНА) - Дарья Юрак (Хорватия) / Ван Цян (Китай) 7-5, 7-5

Катерина Бондаренко (УКРАИНА) / Александра Крунич (Сербия) - Кики Бертенс (Нидерланды) / Йоханна Ларссон (Швеция) 6-1, 6-4

Также сегодня, как уже сообщал УНИАН, Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в 1/16 финала одиночного соревнования на Уимблдоне. В третьем круге Цуренко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, которая сотворила сенсацию. выбив из борьбы 3-ю ракетку мира Каролину Плишкову.

Интересно, что Цуренко и Рыбарикова вместе тренировались перед стартом Уимблдона. Их очная дуэль состоится в субботу.