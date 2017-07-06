Украинка Цуренко установила личный рекорд, выйдя в 1/16 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко в трех сетах обыграла Викторию Голубич из Швейцарии - 6:1, 2:6, 6:3 и вышла в третий круг Уимблдона.

Первый сет был выигран вчистую за 22 минуты, и проблемы с достижением результата возникли у нашей спортсменки только во второй партии. Но уже в решающем сете Цуренко, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, была надежна. Матч продолжался 1 час 29 минут, и украинская теннисистка превзошла соперницу практически по всем компонентам игры.

Леся Цуренко вышла в 1/16 финала - это ее лучшее достижение на Уимблдоне за карьеру. На этом турнире Цуренко выступает с 2011 года. Ранее трижды она заканчивала выступления в первом раунде и еще три раза - во втором.

В третьем круге Уимблдона-2017 украинка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия, 3-я сеянная) - Магдалена Рыбарикова (Словакия).

Напомним, что вчера в третий круг турнира Большого Шлема вышла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.