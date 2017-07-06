Заявка сборной Украины на Всемирные Игры увеличилась до 80 спортсменов

Член украинской сборной по каратэ, чемпион и неоднократный призер первенств Европы Станислав Горуна получил лицензию на участие в Х Всемирных Играх, которые 20 июля стартуют в польском Вроцлаве.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Таким образом, заявка сборной Украины увеличилась до 80 спортсменов.

Х Всемирные Игры пройдут 20-30 июля.

Соревнования по каратэ состоятся 26-27 июля. Помимо Станислава Горуны, в турнире каратистов примут участие украинки Анита Серегина и Катерина Кривая, ставшие чемпионками Европы-2017.