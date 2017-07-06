Заявка сборной Украины на Всемирные Игры увеличилась до 80 спортсменов
16:08, 06 июля 2017Другое
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Станислав Горуна пополнит состав украинской команды по каратэ.
Станислав Горуна / xsport.ua
Член украинской сборной по каратэ, чемпион и неоднократный призер первенств Европы Станислав Горуна получил лицензию на участие в Х Всемирных Играх, которые 20 июля стартуют в польском Вроцлаве.
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Таким образом, заявка сборной Украины увеличилась до 80 спортсменов.
Х Всемирные Игры пройдут 20-30 июля.
Соревнования по каратэ состоятся 26-27 июля. Помимо Станислава Горуны, в турнире каратистов примут участие украинки Анита Серегина и Катерина Кривая, ставшие чемпионками Европы-2017.
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