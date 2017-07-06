Российский игрок, кинувший монеты в судью, теперь раскошелится на 14 500 евро
14:14, 06 июля 2017Другое
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21-летний теннисист Даниил Медведев жестко наказан за выходку на матче Уимблдонского турнира.
Даниил Медведев - автор самого громкого скандала первой недели Уимблдона / Reuters
Российский теннисист Даниил Медведев должен заплатить крупный штраф за неспортивное поведение во время матча второго круга Уимблдонского турнира. Медведев обязан заплатить 14 500 евро, написал в своем Твиттере журналист Бен Ротенберг.
Напомним, Медведев после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Уимблдона достал кошелек и бросил монеты в сторону рефери. На послематчевой пресс-конференции Медведев принес извинения за свое поведение. Тем не менее это уже не первый громкий скандал с участием Медведева.
Видео скандального эпизода на Уимблдоне-2017:
В первом круге россиянин сотворил одну из главных сенсаций турнира, выбив из борьбы третью ракетку мира Стэна Вавринку.
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