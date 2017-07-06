Российский игрок, кинувший монеты в судью, теперь раскошелится на 14 500 евро

Российский теннисист Даниил Медведев должен заплатить крупный штраф за неспортивное поведение во время матча второго круга Уимблдонского турнира. Медведев обязан заплатить 14 500 евро, написал в своем Твиттере журналист Бен Ротенберг.

Напомним, Медведев после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Уимблдона достал кошелек и бросил монеты в сторону рефери. На послематчевой пресс-конференции Медведев принес извинения за свое поведение. Тем не менее это уже не первый громкий скандал с участием Медведева.

Видео скандального эпизода на Уимблдоне-2017:

В первом круге россиянин сотворил одну из главных сенсаций турнира, выбив из борьбы третью ракетку мира Стэна Вавринку.