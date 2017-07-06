Сергея Бубку включили в состав координационной комиссии по подготовке Европейских игр-2019

Президент НОК Украины, член Исполкома МОК Сергей Бубка включен в состав Координационной комиссии Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Минске.

Об этом назначении в официальном письме сообщил исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Косьянчич, передает официальный сайт НОК Украины.

Бубка, один из немногих украинцев в международном спортивном истеблишменте, ранее работал членом Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2008 года в Пекине и Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, возглавлял соответствующую Комиссию по подготовке первых в истории Юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Президент украинского НОК входит в состав 15 членов Исполкома МОК – главного органа управления мировым международным движением в периоды между Сессиями МОК.

Первые в истории Европейские игры были проведены в июне 2015 года в Баку.

Вторые Европейские игры состоятся в Минске с 20-го по 30 июня 2019 года.