Российский теннисист Медведев оскорбил на Уимблдоне судью, швырнув в него деньги (видео)

Дебютант Уимблдонского турнира 21-летний российский теннисист Даниил Медведев после поражения во втором раунде решился на поступок, о котором еще долго будут говорить.

Медведев уступил в пяти сетах бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6). По ходу матча у Медведева возник конфликт с рефери на вышке Марианой Алвеш. Даниил уверял арбитра, что едва ли не каждое спорное решение в матче принимается в пользу его соперника.

После матча Медведев нашел в себе силы пожать руку арбитру на вышке, но затем все-таки сорвался. Россиянин демонстративно достал кошелек и бросил под ноги Алвеш несколько монет, сообщает Eurosport.

Стоит отметить, что это уже не первый громкий скандал в карьере молодого теннисиста. В апреле прошлого года ему присудили досрочное поражение в матче против американца Дональда Янга. Виной этому - расистское высказывание, которое позволил себе россиянин.

В одном из спорных эпизодов Медведев обратился к судье, имевшей темный цвет кожи, как и Янг. «Я знаю, что вы с ним друзья. Я уверен в этом», - сказал Медведев.

Вероятнее всего, очередная выходка Медведева будет рассмотрена Международной федерацией тенниса (ITF), и россиянин будет серьезно наказан.