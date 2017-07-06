В Польше презентовали медали будущих Х Всемирных Игр

В польском городе Вроцлав состоялась официальная презентация медалей Х Всемирных Игр.

Всего 222 награды достанутся лучшим спортсменам мира по неолимпийским видам спорта. Их создатель, профессор Матеуш Дворский, разместил на лицевой стороне логотип Всемирных Игр. На обратной стороне медали изображен земной шар, которую автор поместил в городскую Ратушу в окружении 9-ти символов, отображающих дисциплины, представленные на Всемирных Играх.

Как сообщает Спортивный комитет Украины, в целом на Всемирные Игры зарегистрирован 3 251 спортсмен из 111 стран.

Украинская делегация отправится на Всемирные Игры в составе 79-х атлетов, которые получили соответствующие лицензии. Они будут соревноваться в 20 видах спорта.

Всемирные Игры будут проходить во Вроцлаве с 20-го по 30 июля.