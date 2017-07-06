Экс-чемпион мира Гарри Каспаров возвращается в большие шахматы

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру. 54-летний российский гроссмейстер примет участие в этапе серии Гран-тура в американском Сент-Луисе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Каспаров получил wild card от организаторов. Помимо него, в турнире выступят россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура, чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем.

В 2005 году Гарри Каспаров объявил, что уходит из больших шахмат, и с тех пор принимал участие лишь в выставочных соревнованиях. Кроме того, до 2010 года он работал личным тренером норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

После завершения спортивной карьеры Каспаров заявил о необходимости активного противодействия политическому режиму Владимира Путина. В качестве оппозиционного политика Гарри Каспаров принимал участие в создании ряда движений и организаций, в частности Объединенного гражданского фронта и движения "Солидарность".

В октябре 2012 года Каспаров был избран в Координационный совет российской оппозиции. В 2013-м Каспаров покинул Россию, заявив, что делает это из-за опасений преследования со стороны властей. Он постоянно живет в Нью-Йорке, а также имеет дом в Хорватии, гражданство которой он получил в 2014 году.