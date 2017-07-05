Свитолина за 50 минут смела с корта итальянку Скьявоне и вышла в третий круг Уимблдона
Харьковчанка уже добилась своего лучшего результата на Уимблдонском турнире.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла итальянку Франческу Скьявоне во втором круге Уимблдона.
Уимблдон оставался единственным турниром Большого Шлема, на котором Свитолина еще не проходила в третий раунд.
Поединок начался в равной борьбе, но в середине первой партии соперницы были активны на чужих подачах. В результате Свитолина завоевала два брейка, а Скьявоне ответила лишь одним. Таким образом, именно украинка взяла сет - 6:3.
Во второй партии итальянка практически перестала бороться. Второй сет продлился всего 20 минут, и Элина его выиграла с сухим счетом 6:0. Весь матч в целом длился всего 50 минут.
Следующей соперницей Свитолиной будет немка Карин Виттхёфт или белоруска Арина Соболенко.