Свитолина за 50 минут смела с корта итальянку Скьявоне и вышла в третий круг Уимблдона

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла итальянку Франческу Скьявоне во втором круге Уимблдона.

Уимблдон оставался единственным турниром Большого Шлема, на котором Свитолина еще не проходила в третий раунд.

Поединок начался в равной борьбе, но в середине первой партии соперницы были активны на чужих подачах. В результате Свитолина завоевала два брейка, а Скьявоне ответила лишь одним. Таким образом, именно украинка взяла сет - 6:3.

Во второй партии итальянка практически перестала бороться. Второй сет продлился всего 20 минут, и Элина его выиграла с сухим счетом 6:0. Весь матч в целом длился всего 50 минут.

Следующей соперницей Свитолиной будет немка Карин Виттхёфт или белоруска Арина Соболенко.