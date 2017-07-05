Стаховский в более чем 3-часовом поединке уступил японцу Нишикори во втором круге Уимблдона

На теннисном Уимблдонском турнире завершился поединок второго круга между украинцем Сергеем Стаховским и японцем Кеем Нишикори.

Матч продолжался 3 часа 15 минут, непростую победу одержал японский теннисист.

Первая партия была за Нишикори - 6:4. Вторая партия длилась больше часа (66 минут) и увенчалась тай-брейком. Стаховский сумел завершить сет победным эйсом - 7:6 (9:7).

В третьем сете преимущество снова перешло к Нишикори, который победил - 6:1.

В четвертой партии оба теннисиста очень уверенно сыграли на своих подачах, и снова все завершилось на тай-брейке. При счете 6:6 Стаховский допустил двойную ошибку, подарив матчбол своему сопернику. Нишикори подарком воспользовался.

Итоговый счет в пользу японского теннисиста - 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6).

Сергей Стаховский одержал на нынешнем Уимблдоне победы в четырех матчах подряд (включая три победы в квалификации), но поражение от Нишикори выбило его из дальнейшей борьбы.

Сегодня свой поединок второго круга проведет Элина Свитолина. Она сыграет с Франческой Скьявоне из Италии.