Украинские легкоатлеты Бондаренко и Проценко завоевали золото и серебро на турнире в Венгрии
10:26, 05 июля 2017Другое
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Прыгун в высоту Богдан Бондаренко завоевал высшую награду на турнире в венгерском Секешфегерваре.
Богдан Бондаренко / Reuters
Украинские прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко выиграли золото и серебро на мемориале Иштвана Дьюлаи, который проходил 3-4 июля в венгерском Секешфегерваре.
В прыжках в высоту оба украинца взяли планку 2,30 м.
Бондаренко это удалось с первой попытки и он выиграл золото. Проценко взял серебро с третьей попытки, сообщает Трибуна.
Также на турнире приняла участие украинская бегунья Мария Шаталова, на дистанции 3 000 м с результатом 9:41,32 мин она заняла шестое место.
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