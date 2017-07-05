Украинские легкоатлеты Бондаренко и Проценко завоевали золото и серебро на турнире в Венгрии

10:26, 05 июля 2017
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Прыгун в высоту Богдан Бондаренко завоевал высшую награду на турнире в венгерском Секешфегерваре.

 

Украинские прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко выиграли золото и серебро на мемориале Иштвана Дьюлаи, который проходил 3-4 июля в венгерском Секешфегерваре.

В прыжках в высоту оба украинца взяли планку 2,30 м.

Бондаренко это удалось с первой попытки и он выиграл золото. Проценко взял серебро с третьей попытки, сообщает Трибуна.

Также на турнире приняла участие украинская бегунья Мария Шаталова, на дистанции 3 000 м с результатом 9:41,32 мин она заняла шестое место.

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Теги: #Венгрия#легкая атлетика#Богдан Бондаренко