Украинские легкоатлеты Бондаренко и Проценко завоевали золото и серебро на турнире в Венгрии

Украинские прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко выиграли золото и серебро на мемориале Иштвана Дьюлаи, который проходил 3-4 июля в венгерском Секешфегерваре.

В прыжках в высоту оба украинца взяли планку 2,30 м.

Бондаренко это удалось с первой попытки и он выиграл золото. Проценко взял серебро с третьей попытки, сообщает Трибуна.

Также на турнире приняла участие украинская бегунья Мария Шаталова, на дистанции 3 000 м с результатом 9:41,32 мин она заняла шестое место.