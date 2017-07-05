Украинка Цуренко вышла во второй круг Уимблдона, а Долгополов уступил Федереру

На Уимблдонском теннисном турнире завершился второй игровой день, который прошел без сенсаций.

Из трех украинских игроков, которые стартовали во вторник на уимблдонских кортах, только один прошел в следующий круг.

Леся Цуренко ценой больших усилий одолела немецкую соперницу Юлию Гергес. Результат поединка, который продолжался 2 часа 44 минуты, - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Тепер 5 июля во втором круге турнира Цуренко встретится с 73-й ракеткой мира Викторией Голубич, представляющей Швейцарию.

Александр Долгополов из-за травмы снялся с игры против семикратного победителя Уимблдона Роджера Федерера. Встречу остановили при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца.

Прекратила выступления в Англии и Катерина Бондаренко. Она проиграла бельгийке Янине Викмайер - 2:6, 5:7. Поединок длился 1 час 16 минут. Во втором сете Бондаренко вела в счете (4:1), но не удержала преимущество.

Таким образом, участниками второго круга на Уимблдоне стали только трое украинцев - Элина Свитолина и Леся Цуренко в женской части турнира и Сергей Стаховский в мужских соревнованиях.