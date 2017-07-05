Украинка Цуренко вышла во второй круг Уимблдона, а Долгополов уступил Федереру

00:41, 05 июля 2017
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В одиночных соревнованиях после первого круга на турнире остались только трое украинцев.

Леся Цуренко / gandikap.com

На Уимблдонском теннисном турнире завершился второй игровой день, который прошел без сенсаций. 

Из трех украинских игроков, которые стартовали во вторник на уимблдонских кортах, только один прошел в следующий круг. 

Леся Цуренко ценой больших усилий одолела немецкую соперницу Юлию Гергес. Результат поединка, который продолжался 2 часа 44 минуты, - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Тепер 5 июля во втором круге турнира Цуренко встретится с 73-й ракеткой мира Викторией Голубич, представляющей Швейцарию. 

Александр Долгополов из-за травмы снялся с игры против семикратного победителя Уимблдона Роджера Федерера. Встречу остановили при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца. 

Прекратила выступления в Англии и Катерина Бондаренко. Она проиграла бельгийке Янине Викмайер - 2:6, 5:7. Поединок длился 1 час 16 минут. Во втором сете Бондаренко вела в счете (4:1), но не удержала преимущество. 

Таким образом, участниками второго круга на Уимблдоне стали только трое украинцев - Элина Свитолина и Леся Цуренко в женской части турнира и Сергей Стаховский в мужских соревнованиях.

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Теги: #теннис#Долгополов#Цуренко#Уимблдон-2017