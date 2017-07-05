Украинка Цуренко вышла во второй круг Уимблдона, а Долгополов уступил Федереру
В одиночных соревнованиях после первого круга на турнире остались только трое украинцев.
На Уимблдонском теннисном турнире завершился второй игровой день, который прошел без сенсаций.
Из трех украинских игроков, которые стартовали во вторник на уимблдонских кортах, только один прошел в следующий круг.
Леся Цуренко ценой больших усилий одолела немецкую соперницу Юлию Гергес. Результат поединка, который продолжался 2 часа 44 минуты, - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Тепер 5 июля во втором круге турнира Цуренко встретится с 73-й ракеткой мира Викторией Голубич, представляющей Швейцарию.
Александр Долгополов из-за травмы снялся с игры против семикратного победителя Уимблдона Роджера Федерера. Встречу остановили при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца.
Прекратила выступления в Англии и Катерина Бондаренко. Она проиграла бельгийке Янине Викмайер - 2:6, 5:7. Поединок длился 1 час 16 минут. Во втором сете Бондаренко вела в счете (4:1), но не удержала преимущество.
Таким образом, участниками второго круга на Уимблдоне стали только трое украинцев - Элина Свитолина и Леся Цуренко в женской части турнира и Сергей Стаховский в мужских соревнованиях.