Украинец завоевал историческую медаль на чемпионате мира по киокушин каратэ

В Астане (Казахстан) состоялся шестой чемпионат мира по киокушин каратэ (WKO) среди мужчин и женщин. Нашу страну на чемпионате представляли два спортсмена - Александр Свинаренко и Тарас Гаврилец.

Полтавчанин Александр Свинаренко, который выступал в разделе кумитэ в весовой категории 65-75 кг, принес Украине бронзу, чем порадовал болельщиков. Ведь это лишь вторая медаль за всю историю киокушин в Украине, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

К сожалению, Тарас Гаврилец сошел с дистанции уже в первый день чемпионата. Решающей для него стала встреча с японцем Йошинобу Кумагаи. Во время схватки Тарас получил «гентен» (штрафное очко) и упустил победу.

Что касается успеха Александра Свинаренко, то он в некоторой степени исторический. Ведь это лишь вторая медаль за всю историю киокушин в Украине на чемпионатах мира. Гордится своим подопечным тренер Владимир Прядко.

Первым в истории украинским призером на мировых чемпионатах был Алексей Касатонов, который завоевал бронзовую медаль в 2001 году на чемпионате мира в Венгрии.