Теннисистка выступила на Уимблдоне на пятом месяце беременности
Участие в первом круге теннисного "мэйджора" принесло спортсменке 35 тысяч фунтов призовых.
Теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла, занимающая 82-ю строчку в мировом рейтинге, призналась, что решила выступить на самом престижном теннисном турнире Уимблдон, пребывая на пятом месяце беременности.
Вчера Минелла в матче первого круга Уимблдонского турнира уступила итальянке Франческе Скьявоне. Матч продолжался всего 57 минут.
В послематчевом интервью для SpazioTennis Минелла призналась, что собирается досрочно завершить нынешний сезон из-за беременности и вернется на корт в 2018 году.
Тем не менее, несмотря на свое положение, спортсменка решила не отказываться от участия в Уимблдонском турнире. Участие в первом круге принесло ей 35 тысяч фунтов призовых.
Отметим, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс также выступала на турнире Большого Шлема - Australian Open, будучи беременной. Однако американка рассказала о своем положении лишь спустя три месяца после окончания соревнований.
Напомним, что украинка Элина Свитолина вчера преодолела первый круг Уимблдона и в следующем раунде сыграет как раз с обидчицей Минеллы - Франческой Скьявоне.