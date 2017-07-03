Из борьбы на Уимблдоне в первом круге вылетел украинец Марченко, составив компанию Вавринке

Украинский теннисист Илья Марченко, вторая ракетка страны проиграл встречу в первом круге самого престижного теннисного турнира - Уимблдон.

Соперником Марченко, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге, был чешский теннисист Иржи Веселы (46-й в мире).

Преимущество в первом сете имел чех, который выиграл стартовую партию. Марченко заявил о себе во втором и третьем сетах, которые выиграл с одинаковым счетом 6:4. Самым напряженным оказался четвертый сет, в котором украинский игрок имел реальный шанс завершить матч победой. Партия была равной - соперники были надежны на своих розыгрышах, и единственный брейк случился при счете 5:6 на подаче Марченко. В решающий момент - на сетболе у соперника - Илья допустил двойную ошибку.

Читайте такжеУкраинец Стаховский прошел первый круг Уимблдона и во втором встретится с японцем НисикориСудьбу пятой партии решила травма украинца - в четвертом гейме при счете 1:2 он упал, пытаясь догнать ушедший мяч. Судья разрешила провести медицинский тайм-аут, но Марченко, даже вернувшись на корт, не сумел выиграть больше ни одного гейма.

Поражение украинского теннисиста - 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 1:6.

Тем временем главная сенсация первого круга произошла на Центральном корте. Дебютант взрослых турниров на Уимблдоне 21-летний россиянин Даниил Медведев в четырехсетовом поединке выбил из борьбы 3-кратного победителя турниров Большого Шлема швейцарца Стэна Вавринку.

Вавринка, который всего месяц назад был финалистом Ролан Гаррос, продемонстрировал невзрачную игру и капитулировал перед поймавшим кураж россиянином - 4:6, 6:3, 4:6, 1:6.