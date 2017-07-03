Украинец Стаховский прошел первый круг Уимблдона и во втором встретится с японцем Нисикори

Украинcкий теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг престижнейшего Уимблдонского турнира.

В первом раунде основной сетки украинец взял верх над французом Жюльеном Беннето, который занимает 81-е место в мировом рейтинге (Стаховский на 122-м месте). Поединок закончился со счетом 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:2 в пользу украинца.

Матч длился 2 часа 36 минут. За время, проведенное на корте, Стаховский 17 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9-ти. Беннето же записал на свой счет 8 эйсов, 6 «двойных», а также использовал 4 брейковых шанса из 10-ти.

Это пятая очная встреча спортсменов. В личных противостояниях ведет Стаховский – 4:1.

Во втором раунде украинский теннисист будет играть с японцем Кеем Нисикори.

Напомним, что сегодня первой украинской спортсменкой на кортах Уимблдона выступила Элина Свитолина, которая добыла непростую победу в стартовом матче против австралийки Эшли Барти.

Сегодня проводит матч еще один украинец Илья Марченко.