Свитолина первой среди украинских игроков вышла во второй круг Уимблдона

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина первой из шести представителей нашей страны в основной сетке вышла на корт в рамках первого круга Уимблдонского турнира.

Ее соперницей была 21-летняя австралийка Эшли Барти, занимающая 56-ю строчку в рейтинге WTA.

Первая же партия оказалась чрезвычайно сложной для Свитолиной. Очасти она виновата в этом сама. Элина допустила 6 двойных ошибок (у Барти только 3). У австралийки было сразу 11 брейк-пойнтов, из которых она реализовала 3.

При счете 5:3 в свою пользу Барти подавала на сет, но украинка в решающий момент собралась и выиграла четыре гейма подряд, сумев спасти почти проигранную партию.

Во втором сете соперницы надежнее играли на своих подачах. Партия была равной и закономерно завершилась тай-брейком. Свитолина могла завершать поединок раньше, но на тай-брейке упустила 5 матч-болов. И все же с шестого удара поставила точку в игре.

Счет поединка - 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Свитолиной. Она вышла во второй раунд.