Чемпион Европы-2017 по прыжкам в воду Илья Кваша признан НОК лучшим спортсменом месяца

Национальный олимпийский комитет Украины признал прыгуна в воду Илью Квашу лучшим спортсменом июня в Украине. Его наставницу Татьяну Марьянко назвали лучшим тренером первого летнего месяца.

Подводя итоги спортивного месяца, Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинцев на домашних чемпионатах Европы по прыжкам в воду и по боксу, на которых наши сборные заняли первые общекомандные места, а также достижения наших шпажистов на чемпионате Европы по фехтованию.

Лауреатом месяца стал Илья Кваша, который на европейском первенстве по прыжкам в воду в украинской столице трижды поднимался на пьедестал почета.

На 1-метровом трамплине Илья завоевал медаль высшей пробы, а на 3-метровом в индивидуальных прыжках и в синхроне вместе с Олегом Колодием дважды завоевывал серебряные награды.

Отметим, что для Ильи это уже третье звание лучшего спортсмена месяца от НОК. Ранее он получал этот титул в марте 2008 года и в апреле 2009-го.