Сборная Украины по дзюдо завоевала три медали на турнире Гран-при в Китае

В китайском городе Хух-Хото завершились соревнования серии Гран-при, по итогам которых сборная Украины завоевала три награды, сообщает Xsport.

В первый день турнира бронзу завоевала 16-летняя украинка Дарья Белодед (в категории до 48 кг). В схватке за третье место чемпионка Европы-2017 иппоном победила другую украинку Марину Черняк.

Белодед на пути в бронзовый финал проиграла итальянке Франческе Милани, а затем за счет меньшего количества предупреждений победила китаянку Шуген Ву.

Чемпион Европы-2017 по дзюдо Георгий Зантарая (до 66 кг) завоевал серебро турнира Гран-при. В 1/4 финала украинец прошел корейца Ким Лимхвана. В 1/2 финала он также победил монгола Алтансуха Довдона. В финале украинец встречался с россиянином Якубом Шамиловым и уступил.

Наконец, еще одну серебряную медаль принесла в категории свыше 78 килограмм наша Елизавета Каланина. Она дошла до финала, где уступила кореянке Хан Ми Джин.