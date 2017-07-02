Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

В Гентофте (Дания) завершился финальный матч розыгрыша Евролиги-2017, в котором сборная Украины обыграла команду Македонии и впервые в своей истории стала обладателем трофея, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Матч завершился со счетом 3:1.

Украинцы уверенно начали матч и выиграли стартовый сет со счетом 25:15, затратив на сет менее получаса - 25 минут. Во второй партии борьба была уже куда более упорной, но в концовке вноь лучшими оказались наши спортсмены - 25:22.

Настоящая борьба "очко в очко" развернулась в концовке третьего сета, где более удачливыми оказались македонцы - 24:26. В этот момент, наверняка, дрогнуло сердце у многих болельщиков сборной Украины. Ведь накануне, в полуфинале, Македония обыграла Данию с 0:2.

Но, наши волейболисты уже в следующей, четвертой партии доказали, что являются куда более сильной командой - 25:13 и победа в матче в целом.

Таким образом, наша команда вошла в историю Евролиги, как победитель этого турнира.