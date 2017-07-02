Запорожский "Мотор" узнал соперников по гандбольной Лиге чемпионов

Европейская гандбольная федерация провела жерербьевку группового рануда Лиги чемпионов сезона 2017/18, где, в частности, своего соперника узнал чемпион Украины запорожский "Мотор", сообщает официальный сайт соревнований.

В одной группе с украинской команды сыграют Металлург (Македония), Монпелье (Франция), Бешикташ (Турция), Чеховские Медведи (Россия) и победитель квалификационного раунда.

Отметим, что гандболисты "Мотора" в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов выходили в плей-офф. В прошлом сезоне в плей-офф наша команда вылетела от французского Монпелье, с которым теперь сыграет в одной группе.

Добавим, что из группы D первые две команды выходят в плей-офф, где две лучшие команды групп C и D разыграют две путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.