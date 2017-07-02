Сборная Украины по легкой атлетике выиграла командный чемпионат Европы в многоборье

Национальная сборная Украины по легкой атлетике стала победителем командного чемпионата Европы в многоборье, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды в итоговой турнирной таблице 40085 очка.

На втором месте - сборная Эстонии - 39779, на третьем - команда Франции - 39771 очка.

В частности, украинка Алина Шух стала победительницей в соревнования семиборок с новым юниорским рекордом Украины – 6208 очков. До этого лучший результат среди атлеток в возрасте до 20 лет принадлежал Валентине Савченко (6179 очков – 5 августа 1984 года, Пловдив).

По видам Алина Шух показала на командном чемпионате Европы такие результаты: 100 метров с барьерами – 14,64 с (личный рекорд), прыжки в высоту – 1,81 м, толкание ядра – 13,47 м, 200 метров – 26,14 с (личный рекорд), прыжки в длину – 6,10 м, метание копья – 55,95 м, 800 метров – 2.12,61 мин.

Командный чемпионат Европы в многоборье состоялся 1-2 июля в Таллине (Эстония).