Прыгун в высоту Бондаренко занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Украинец Богдан Бондаренко занял второе место по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, сообщает официальный сайт соревнований.

Бондаренко с первой попытки преодолел 2,20 м, 2,28 и 2,32. 2,32 м не только обеспечили Богдану призовое место в Париже, но и стали его лучшим результатом нынешнего сезона и нормативом для участия в чемпионате мира.

Тем не менее, первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара. который преодолел планку на высоте 2,35 метра.

Напомним, что для Бондаренко турнир в Париже был лишь вторым в нынешнем сезоне. До этого он принимал участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 15 июня, где также стал вторым. Тогда он также проиграл Баршиму.

Андрей Проценко с лучшим результатом сезона (2,28 м) был пятым.

В свою очередь, Ольга Земляк финишировала шестой в беге на 400 метров (52,93 секунды).

Следующий этап соревнований состоится в Лозанне (Швейцария) 6 июля.