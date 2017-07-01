Столица Украины Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году, сообщает Европейский союз гимнастики.

Отметим, что Киев уже принимал подобный турнир в 2004-м году.

Также в Киеве проходи чемпионат мира-2013.

Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом 2014-2016) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).