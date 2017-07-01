Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году

21:29, 01 июля 2017
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Столица Украины официально названа городом-организатором турнира. 

Украина во второй раз примет чемпионат Европы по художественной гимнастике / twitter.com/UEGymnastics

Столица Украины Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году, сообщает Европейский союз гимнастики

Отметим, что Киев уже принимал подобный турнир в 2004-м году. 

Также в Киеве проходи чемпионат мира-2013.

Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом 2014-2016) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия). 

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Теги: #сборная Украины#чемпионат Европы#художественная гимнастика