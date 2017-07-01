Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году
21:29, 01 июля 2017Другое
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Столица Украины официально названа городом-организатором турнира.
Украина во второй раз примет чемпионат Европы по художественной гимнастике / twitter.com/UEGymnastics
Столица Украины Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020-м году, сообщает Европейский союз гимнастики.
Отметим, что Киев уже принимал подобный турнир в 2004-м году.
Также в Киеве проходи чемпионат мира-2013.
Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом 2014-2016) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).
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