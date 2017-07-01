Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Евролиги

В Гентофте (Дания) завершися первый полуфинальный матч волейбольной Евролиги среди мужских национальных команд, где сборная Украины обыграла команду Швеции, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 3:2.

Украинцы тяжело входили в игру и проиграли стартовый сет скандинавам в упорнейшей борьбе, со счетом 23:25. Затем наши игроки сумели перехватить инициативу и в течение 47 минут уверенно выиграли два последующих сета - 25:19 и 25:16. Впрочем, в четвертой партии соперник вновь был удачливее в равной борьбе, в концовке - 22:25.

Судьба матча была решена на тай-брейке, в пятой партии, где на сей раз в упорнейшей и абсолютно равной борьбе чуть более повезло украинцам - 18:16.

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.

Любопытно, что самым результативным игроком матча стал Якоб Линк из сборной Швеции - 24 очка (7 брейков).

В составе сборной Украины лучшим стал Максим Дрозд - 20 (9).

В финале турнира, который состоится 2 июля, наша команда сойдется с победителем второго полуфинала Дания - Македония, который пройдет сегодня поздно вечером.