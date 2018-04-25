Уимблдон-2017: ожидания украинцев на престижном турнире

Старейший в мире Уимблдонский теннисный турнир проводится с 1877 года. Формально, это соревнование является всего лишь одним из четырех турниров «Большого шлема», наряду с Открытыми чемпионатами Австралии, Франции и США. По сути же, единственный «шлем», где матчи проходят на кортах с травяным покрытием, является самым престижным.

Чопорные англичане до мелочей соблюдают традиции, на Центральный корт практически невозможно попасть «туристу» - человеку, не имеющему отношения к миру тенниса, а коронное блюдо Уимблдона - знаменитая «клубника со сливками» - здесь подается с незапамятных времен. Англичане крайне неохотно идут на любые, даже самые мелкие изменения. А уж на такое грандиозное как возведение крыши над Центральным кортом, они решились только в ХХІ-м веке. Всего восемь лет назад. При этом, с учетом капризной британской погоды, это была не прихоть, а реальная жизненная необходимость. Уже сколько раз турнир приходилось продлевать из-за капризов погоды. Для каких-нибудь устроителей чемпионата США или Австралии, где дождь в сроки проведения турнира – большая редкость, это было бы плевое дело. Англичане же вели долгие и невероятно ожесточенные споры, проект крыши несколько раз менялся, были сомнения в том, что они вообще до чего-либо договорятся… Тем не менее, в 2004-м году все-таки был достигнут некий компромисс, а в 2017-м, спустя (13 лет!) крыша все-таки была построена. Более того, сейчас даже идут слухи о том, что возвести ее стоит и над Первым кортом (вторым по значимости). Эра больших денег, диктата ТВ и рекламодателей потихоньку стирает все традиции. Хотя, кажется, победить чопорных англичан в этом вопросе просто невозможно.

Говоря о других традициях, стоит отметить неизменный белый цвет костюма игрока (разноцветные и даже однотонные, но других цветов, костюмы категорически не приветствуются, вплоть до того, что игрока просто могут не пустить на корт) и традиционный поклон королевской ложе, если ты удостоился чести выйти на Центральный корт. Минимум модернизма в архитектуре Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где проходят матчи турнира, строгие темно-зеленые цвета фона самих кортов придают строгость и некую торжественность обстановке, в которой проходят матчи.

«Уимблдон всегда самый волнительный турнир», - эту фразу произносили десятки, сотни и тысячи тех, кому хоть раз довелось ступить на зеленую траву корта в предместье Лондона. По сути, это единственный турнир где строжайше соблюдаются как традиционные правила, так и неписанные законы. В ХХI-м веке, когда в Америке, Австралии или Франции на теннисном матче спокойно жуют поп-корн, хот-доги и запивают колой, в Уимблдоне все совершенно иначе. Здесь отсчет времени замер лет эдак 150 назад. Здесь практически никогда ничего не меняется.

Что примечательно, в самой игре происходит то же самое. Победителем здесь никогда не будет абы кто... Сенсаций глобального масштаба травяной корт не предполагает по определению. «Выскочка» может выиграть во Франции, на кортах «Ролан Гаррос», где из года в год все запутано и нет явного фаворита. В Уимблдоне это практически исключено - чемпионами становятся только избранные. Как правило, универсалы с отменной реакцией. Если ты не такой, добиться успеха крайне сложно… Как пример, можно взять яркого «грунтовика» Рафаэля Надаля, в свое время, всерьез и надолго покорившего Париж. Несмотря на то, что в Лондон он неоднократно приезжал на пике своей карьеры, когда был первым номером мирового рейтинга, покорить этот турнир ему удалось лишь дважды – в 2008-м и 2010-м году.

Список самых титулованных победителей Уимблдона возглавляют трое – у каждого по 7 побед. В общей сложности, получается, пятая часть века из полутора веков общей истории турнира. И это только три (!) игрока. Кстати, один из них будет участвовать в турнире и в этом году.

Если англичанин Уильям Реншоу покорял местную публику в конце 19-го века (1881-1889), а американец Пит Сампрас – в конце 20-го (1993-2000), то швейцарец Рорджер Федерер продолжает оставаться в центре внимания до сих пор. Правда, свою последнюю победу на зеленом корте Уимблдона он одержал еще в 2012-м году (первую – в 2003-м), но именно в этом году спортсмен вернулся в центр общего внимания, благодаря ряду достижений. Прежде всего, это, конечно же, победа в Мельбурне, на Открытом чемпионате Австралии. Первая за пять лет, после того самого Уимблдона-2012. И сейчас от Роджера ждут нового громкого «камбэка».

Эра «сладкой парочки» Новак Джокович – Энди Маррей изрядно поднадоела любителям тенниса. И почему бы нам всем не вернуться во времена Федерера… Кстати, первый матч на нынешнем турнире Федерер проводит с украинцем Александром Долгополовым. Шансов «влипнуть в неприятную историю» у Роджера очень мало. Их практически нет, если объективно оценивать шансы соперников…

Кризис мужского тенниса в Украине особенно ярко проявляется в этом году. Сергей Стаховский и Илья Марченко выбыли из Топ-100 мирового рейтинга и квалифицировались в Уимблдон-2017 только благодаря успешному выступлению в предварительных соревнованиях. Долгополов же балансирует на грани первой-второй сотни, но сейчас попал в основную сетку, минуя квалификацию. Как видим, от этого, украинцу не легче. Превратности жребия уже в первом круге подарили ему в соперники самого Федерера. К тому же, за считанные дни до старта Уимблдона у лучшего теннисиста Украины случился рецидив крайне неприятной травмы ахилла. Однако, судя по всему, как внезапно он случился, так внезапно и исчез.

Впрочем, отсутствие проблем со здоровьем, совершенно не означает отсутствие игровых проблем на корте. А они, судя по всему, у украинца будут. Причем, весьма существенные. Федерер вновь возвращает былое могущество, на данный момент входит в пятерку сильнейших игроков мира и готов штурмовать новые вершины.

Отметим, что имена соперников других украинцев - прошедших через квалификацию Долгополова и Стаховского - станут известны немного позже.

Совершенно иная ситуация в женском одиночном турнире, где в этом году мы неожиданно получили звезду мирового масштаба. Хотя, так ли уж неожиданно…

Элина Свитолина несколько лет пробивала свой путь в большой профессиональный теннис. Заметить ее широкой публике довелось еще в 2010-м. В 15-летнем возрасте украинка выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции, а спустя 2 года – дошла до финала юниорского же Уимблдона. Завершившая прошлый год на 14-м месте в мировом рейтинге, украинка сейчас находится уже на 5-м месте, а, по результатам нынешнего сезона, так называемой «гонки чемпионов» – и вовсе в тройке лучших. Настоящий прорыв случился в начале нынешнего года. В феврале Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу в финале турнира в Дубае, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:4, 6:2. Триумф на Dubai Tennis Championships принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и десятое место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что являлось рекордом в истории женского тенниса Украины. Как оказалось, лишь промежуточным.

Спустя два месяца, в апреле, Свитолина предпочла Штутгарту Стамбул и это был счастливый выбор. Она завоевала титул этого турнира, вполне уверенно победив пять своих соперниц. В финале это была бельгийка Элизе Мертенс и победа над ней со счетом 6:2, 6:4. А в середине мая к Свитолиной пришел второй крупный триумф. В Риме, на турнире той же серии WTA Premier5 последовательно побеждены — Ализе Корне из Франции, немка Мона Бартель и лидер «Чемпионской гонки» Каролина Плишкова (Чехия). В полуфинале отказалась продолжать матч уже в первом сете Мугуруса, а в финале украинка одержала волевую победу над Симоной Халеп из Румынии — 4:6, 7:5, 6:1. Наконец, 22 мая 2017 года Свитолина сразу стала лидером Чемпионской гонки, опередив Каролину Плишкову и Йоханну Конту. Впрочем, после Открытого чемпионата Франции украинка откатилась на 4-е место, а буквально неделю назад, взошла на 3-м месте рейтинга нынешнего сезона.

Любопытно, что Уимблдон на данный момент считается самым неудачным турниром для Свитолиной с точки зрения статистики. В 2015-16 годах она доходила там лишь до второго круга. В том же Париже, на «Ролан Гаррос»-2017 месяц назад, она остановилась на высокой стадии ¼ финала, а в Мельбурне и Нью-Йорке регулярно доходит до третьего круга.

С другой стороны, в юниорских соревнованиях именно на Уимблдоне она дошла до финала в 2012-м. Специалисты отмечают, что в последнее время украинская спортсменка находится в отличной игровой и физической форме. Могут ли прошлые неудачи быть следствием какой-то психологической неуверенности? Вряд ли. Скорее, Элине просто трудно привыкать к игре на травяном корте. Тем более, эта часть сезона самая короткая (всего пять недель) и проходит после самого трудоемкого и затяжного марафона на грунтовых кортах.

Свитолина уже один раз сверкнула на травяных кортах Уимблдона. И объективных причин, по которым у нее это может не получиться еще раз, спустя пять лет, просто нет. Более того, сейчас есть масса причин, говорящих «за» Свитолину.

Остальные украинки вряд ли смогут составить кому-то из лидеров серьезную конкуренцию. Леся Цуренко и Катерина Бондаренко способны пройти два-три круга, но не более. А выступавшая в квалификации Катерина Козлова не смогла даже отобраться в основной турнир.

С уходом в декрет Серены Уильмс, выигравшей пять из восьми последних титулов чемпиона Уимблдона, место, вроде бы, осталось вакантным. Главной претенденткой могла бы стать чешка Петра Квитова, завоевавшая еще два титула за эти 8 лет, но она сейчас занимает в рейтинге только 12-е место. Кондиции уже далеко не те. А победительница турнира-2013 Марион Бартоли в том же году завершила карьеру. Остается набор спортсменок, пусть и ярких, но далеко не харизматичных – таких как сестры Уильямс, Штеффи Граф, или Мартина Навратилова, на протяжении многих лет удерживавших трон в Уимблдоне. А значит – шансы приблизительно равны. И у Элины Свитолиной они ничуть не меньше, чем у Анжелик Кербер, Симоны Халеп, Каролины Плишковой…

Кирилл Стадниченко