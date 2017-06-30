Соперником украинца Долгополова в первом круге Уимблдона станет Роджер Федерер

В пригороде Лондона состоялась жеребьевка Уимблдонского теннисного турнира, по итогам которой стали известны соперники украинских спортсменов, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужской сетке Александр Долгополов сыгрет со знаменитым швейцарцем экс-первой ракеткой мира Роджером Федерером. В нынешнем сезоне он впервые за пять лет (после сезона-2012) выиграл турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. На данный момент находится на 5-м месте в рейтинге. Вместе с тем, организаторы Уимблдона-2017 посеяли швейцарца под третьим номером.

Сопеники вышедших в основной турнир по итогам квалификации Сергея Стаховского и Ильи Марченко станут известны позднее.

В женском турнире первая ракетка Украины и 5-я - в мировом рейтинге Элина Свитолина стартует матчем против австралийки Эшли Барти. Напомним, что организаторы Уимблдона ее посеяли под 4-м номером.

Леся Цуренко в стартовом раунде померяется силами с Юрией Гергес из Германии. А Катерина Бондаренко проведет свой первый матч против бельгийки Янины Викмайер.

Как сообщал УНИАН, самый престижных в теннисном мире Уимблдонский турнир в этом году пройдет с 3 по 16 июля..