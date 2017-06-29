Старшая из сестер Уильямс признана виновницей ДТП со смертельным исходом

Титулованная американская теннисистка Венус Уильямс стала виновницей ДТП, в результате которого погиб 78-летний мужчина.

Инцидент произошел 9 июня в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Уильямс-старшая, проезжая на внедорожнике через перекресток, резко затормозила, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем. Американка утверждает, что совершить этот маневр ее вынудила пробка. Другая участница ДТП уверена, что Венус Уильямс нажала на педаль тормоза слишком резко, что и привело к столкновению автомобилей.

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Согласно полицейским протоколам, Венус Уильямс признана виновной в аварии. Алкоголь или наркотические вещества не были причиной ДТП.

На данный момент неизвестно, как повлияет этот инцидент на ближайшее будущее Венус Уильямс. С понедельника американка планирует стартовать на турнире Большого Шлема - Уимблдоне.

Венус Уильямс – экс-первая ракетка мира, победительница семи титулов серии Большого Шлема и 49 турниров WTA, четырехкратная олимпийская чемпионка. По количеству побед в WTA-туре (757) Уильямс-старшая занимает седьмое место в истории.