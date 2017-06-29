Украинцы Стаховский и Марченко вышли в основную сетку теннисного Уимблдона

Сергей Стаховский и Илья Марченко вышли в основную сетку теннисного турнира Уимблдон. Оба прошли три раунда квалификации, последний был сыгран сегодня.

Если для Марченко победа далась небольшими усилиями, то Стаховский принял участие в настоящем теннисном триллере. Поединок Сергея с японцем Тацумой Ито длился 4 часа 32 минуты.

Первый сет не предвещал проблем, и его Стаховский выиграл со счетом 6:3. Но затем в игре украинца наступил непонятный спад, в следующих двух партиях он дважды доводил дело до тай-брейка и дважды их проигрывал. Оставшись под угрозой вылета из турнира, Сергей плохо начал и четвертую партию, проигрывая с брейком. Но потом все же взял себя в руки и вытащил сет.

В пятой партии по правилам уже не могло быть тай-брейка, и Стаховский сломил сопротивление соперника лишь в 14-м гейме.

Счет встречи в пользу Стаховского - 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6.

В то же время Илья Марченко одолел Маркуса Уиллиса из Великобритании в трех сетах. Счет - 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).

Оба наших представителя в мужской квалификации Уимблдона вышли в основной турнир.

Напомним, сегодня Катерина Козлова завершила участие на Уимблдоне из-за поражения во втором раунде квалификации.