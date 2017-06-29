Сборная Украины по пауэрлифтингу завоевала обойму наград на чемпионате мира

17:29, 29 июня 2017
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Ярче всего выступила юниорская женская сборная, завоевав 14 наград, в том числе командное золото.

Сборная Украины заявила о себе на чемпионате мира по пауэрлифтингу / IPF

В Минске завершились масштабные спортивные соревнования по классическому пауэрлифтингу - чемпионат мира 2017. Об этом сообщила пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Украина была представлена среди категорий - юноши, юниоры, девушки, юниорки, мужчины, женщины и ветераны. Яркими достижениями может гордиться юниорская женская сборная – среди 18 стран мира наши спортсменки завоевали командное золото, завоевав 14 наград.

В свою очередь, украинская команда девушек установила рекорд Европы. Пятеро наших девушек завоевали командное серебро и заняли второе общекомандное место среди 19 команд-соперниц.

Среди спортсменов мужской юниорской сборной также есть рекордсмены континента и мира. Кроме того, на их счету восемь наград разного достоинства. В категории юношей соревновались представители 22 стран мира. Здесь юношеская сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете и завоевала восемь наград разного достоинства. Украинская мужская команда по период соревнований завоевала три награды.

Сборная Украины по пауэрлифтингу выступит в составе большой команды украинских спортсменов на Всемирных Играх, которые состоятся 20-30 июля в польском Вроцлаве.

В частности, участие в этих соревнованиях примут 10 представителей этого вида спорта: Лариса Соловьева, Алексей Бычков, Сергей Белый, Екатерина Клименко, Татьяна Мельник, Андрей Наньев, Владимир Рысев, Алексей Рокочий, Дмитрий Семененко и Евгения Тишакова.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#Всемирные Игры-2017#пауэрлифтинг