Украинка Катерина Козлова не прошла квалификацию теннисного Уимблдона

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела преодолеть квалификацию турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.

Во втором раунде отбора соревнований Козлова уступила американке Кристи Эн. Матч длился 2 часа 4 минуты.

Украинка без проблем выиграла первую партию со счетом 6:2, но второй сет завершился тай-брейком, где крепче нервы оказались у американки - 7:6 (7:4).

В третьей партии Козлова уступала с брейком и в итоге сдалась - 3:6.

Отметим, что в первом раунде квалификации Козлова обыграла другую американку Грейс Мин.