Украинка Катерина Козлова не прошла квалификацию теннисного Уимблдона

16:45, 29 июня 2017
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В трех партиях украинка уступила сопернице из США.

btu.org.ua
 

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела преодолеть квалификацию турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.

Во втором раунде отбора соревнований Козлова уступила американке Кристи Эн. Матч длился 2 часа 4 минуты. 

Украинка без проблем выиграла первую партию со счетом 6:2, но второй сет завершился тай-брейком, где крепче нервы оказались у американки - 7:6 (7:4).

В третьей партии Козлова уступала с брейком и в итоге сдалась - 3:6.

Отметим, что в первом раунде квалификации Козлова обыграла другую американку Грейс Мин. 

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Теги: #теннис#Катерина Козлова#Уимблдон