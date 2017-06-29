Украинка Катерина Козлова не прошла квалификацию теннисного Уимблдона
16:45, 29 июня 2017Другое
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В трех партиях украинка уступила сопернице из США.
Катерина Козлова / btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела преодолеть квалификацию турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.
Во втором раунде отбора соревнований Козлова уступила американке Кристи Эн. Матч длился 2 часа 4 минуты.
Украинка без проблем выиграла первую партию со счетом 6:2, но второй сет завершился тай-брейком, где крепче нервы оказались у американки - 7:6 (7:4).
В третьей партии Козлова уступала с брейком и в итоге сдалась - 3:6.
Отметим, что в первом раунде квалификации Козлова обыграла другую американку Грейс Мин.
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