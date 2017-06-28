Женская сборная Украины по волейболу выиграла первый матч полуфинала Евролиги

В Ивано-Франковске завершился первый полуфинальный матч Евролиги по волейболу среди женских национальных команд, где сборная Украины обыграла команду Испании, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Украинки уверенно начали матч и за 55 минут выиграли две партии - 25:19 и 25:21. В третьей партии испанки сумели временно переломить ход игры, следствием чего стала их победа в упорнейшей игре - 24:26. Но, в последней четвертой партии украинки вновь вернули инициативу в свои руки и довели игру до логического конца - 25:21.

Самым результативным игроком матча стала Надежда Кодола, на счету которой 19 очков (4 брейка).

Таким образом. в ответном матче в Испании, который состоится 2 июля, украинкам достаточно выиграть две партии. В случае победы Испании со счетом 3:0 или 3:1 будет назначен дополнительный "золотой сет".

Во втором полуфинале, который параллельно проходил в Попраде (Словакия), сборная Словакии проиграла команде Финляндии - 2:3.