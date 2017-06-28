Стаховский и Марченко выиграли матчи второго круга квалификации Уимблдона

В Рохэмптоне (Великобритания) состоялись матчи второго круга квалификации Уимблдонского теннисного турнира, где украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко синхронно одержали победы, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский играл с Роберто Куирозом из Эквадора и сумел уложиться в минимальные два сета. В первой партии украинец имел большое преимущество и сумел ее выиграть со счетом 6:3, а во втором соперник сохранял интригу до 5:5, после чего все-таки уступил два гейма подряд, в вместе с ними и матч - 5:7. Игра длилась 1 час 15 минут.

Читайте такжеСтаховский: Квалификационный турнир Уимблдона в два раза хуже остальныхВ свою очередь, Марченко противостоял Бенджамин Беккер из Германии и этот матч получился куда более затяжным и драматичным. Украинец проиграл первый сет и сумел выровнять игру только во второй партии. А выиграв сет на тай-брейке, украинец сумел переломить ход игры в решающей третьей партии - 3:6, 7:6, 6:4.. Любопытно, что по ходу второй партии у Бекккера было три матчбола.

Как сообщал УНИАН, в женском квалификационном турнире также принимает участие украинка Екатерина Козлова, которая накануне вышла во второй круг соревнований.