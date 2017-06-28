Свитолина впервые в карьере вошла в топ-4 посева турнира Большого Шлема

Стали известны имена теннисистов, которые попали в посев мужской и женской части Уимблдона-2017. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Список сеянных мужской одиночной части теннисного турнира возглавил чемпион прошлогоднего Уимблдона британец Энди Маррей. Первым номером женской одиночной сетки стала немка Анжелика Кербер.

Читайте такжеСвитолина пообещала сделать все, чтобы восстановиться к УимблдонуВпервые в истории турниров Большого Шлема в топ-4 посева оказалась украинская теннисистка Элина Свитолина. При этом, отметим, что на недавнем турнире в Бирмингеме Свитолина была травмирована, и окончательное решение о своем участии на Уимблдоне она должна принять на днях.

Первые 10 сеянных теннисисток Уимблдона-2017:

1. Анжелика Кербер (Германия)

2. Симона Халеп (Румыния)

3. Каролина Плишкова (Чехия)

4. Элина Свитолина (УКРАИНА)

5. Каролин Возняцки (Дания)

6. Йоханна Конта (Великобритания)

7. Светлана Кузнецова (Россия)

8. Доминика Цибулкова (Словакия)

9. Агнешка Радваньская (Польша)

10. Венус Уильямс (США)

Первые 10 теннисистов мужского посева:

1. Энди Маррей (Великобритания)

2. Новак Джокович (Сербия)

3. Роджер Федерер (Швейцария)

4. Рафаэль Надаль (Испания)

5. Стэн Вавринка (Швейцария)

6. Милош Раонич (Канада)

7. Марин Чилич (Хорватия)

8. Доминик Тим (Австрия)

9. Кеи Нисикори (Япония)

10. Александр Зверев (Германия)

Один из четырех самых престижных турниров Большого Шлема - Уимблдон-2017 - пройдет с 3-го по 16 июля в Великобритании.