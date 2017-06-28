Кличко анонсировал появление в Киеве стадиона-трансформера за 270 миллионов гривен

Мэр Киева Виталий Кличко подписал договор о строительстве новой многофункциональной арены в Киеве, которая будет вмещать до 8 тысяч зрителей.

По результатам конкурса, проведенного Киевским инвестиционным агентством, право на строительство арены получила компания А СКАЙ. Арена будет возведена на улице Генерала Ватутина в Деснянском районе Киева, сообщает официальная страница мэра Киева в Facebook.

По словам Кличко, современная арена-трансформер будет построена на площади 1,5 га. «В зависимости от спортивного события арена будет вмещать от 4,5 до 8 тысяч зрителей. Тут можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и другие соревнования. Также арену можно будет использовать для проведения концертов и выставок».

Главной спортивной ареной Киева остается Дворец Спорта, который принимает все главные спортивные соревнования города, однако, по мнению Кличко, не соответствует современным стандартам.

"Во время Евровидения в мае мы особенно ощутили острую потребность четырехмиллионного города в такой арене. Помещения-трансформеры - это магнит, который притягивает спортивные и культурные мероприятия в город. Поэтому я очень рад, что инвесторы помогут столице получить такой важный инфраструктурный объект и дадут возможность создать несколько сот новых рабочих мест", - подчеркнул Виталий Кличко.

Проект сейчас пребывает в стадии разработки, а строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство — около 270 миллионов гривен.