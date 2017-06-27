Традиционная английская погода сыграла против украинских теннисистов во вторник

Все матчи в мужской сетке отборочного турнира на Уимблдоне, запланированные на вторник, были отменены из-за дождя. Традиционная английская погода внесла коррективы в график соревнований.

Сегодня свои поединки второго круга в квалификации Уимблдона должны были провести украинцы Сeргей Стаховский и Илья Марчeнко .

Стаховский, являющийся 11-м сеянным в квалификации, должен встретиться с соперником из Эквадора Роберто Куирозом.

А Марченко, который занимает 9-е место по рейтингу среди участников квалификации, предстоит встреча с немцем Бенджамином Беккером (не имеющим родственных связей с легендой тенниса Борисом Беккером).

Напомним, одна украинская спортсменка сегодня все же смогла выступить на Уимблдоне. Катерина Козлова успела закончить свой стартовый поединок в квалификации еще до начала дождя и вышла в следующий круг.