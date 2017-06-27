Украинец с инвалидностью пытается установить уникальный рекорд по триатлону (видео)

За 35 часов без сна и перерыва рекордсмен должен преодолеть вплавь 4 километра, проехать на хендбайку 182 и еще более 42 - пробежать. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Все это с помощью сверхусилий организма, человек прикован к инвалидной коляске, в Иваненко работают только бицепс и кисти рук.

Он прикован к коляске с 16 лет - после неудачного прыжка в воду парень травмировал позвоночник.

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В четыре часа утра спортсмена погрузили в воду, во время происшествия присутствовали представители книги рекордов Украины. Первый этап - 4 км вплавь, которые преодолел он за 2 часа 15 минут.

Затем спортсмен пересел на хендбайк для преодоления велозаезда на 182 км.

Вернется в столицу Олег Иваненко для прохождения третьего этапа должен уже завтра. На Олимпийском стадионе он должен пробежать более 100 кругов - это 42 км и финишировать на Крещатике. Этот этап может оказаться для сортсмена самым тяжелым, ведь после травмы у него возникли проблемы с терморегуляцией, а на завтра синоптики обещают жару.