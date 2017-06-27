Стаховский: Квалификационный турнир Уимблдона в два раза хуже остальных

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который в эти дни выступает в квалификации Уимблдонского турнира, раскритиковал организацию турнира, сообщает Большой теннис Украины.

"По поводу организации квалификации могу сказать, что в Рохэмптоне я не был давно. Условия сейчас стали чуть более терпимыми, но все же если брать во внимание, что это квалификация Уимблдона, то играть на таком месте и в таких условиях недопустимо. Если делать рейтинг отборочных турниров, то Уимблдон в два раза хуже остальных", - отметил Стаховский, который ранее несколько лет подряд напрямую проходил в основной турнир благодаря своему высокому месту в рейтинге АТР.

Читайте такжеСвитолина и еще шесть украинских теннисистов в этом году заявлены на Уимблдонский турнир Говоря, о первом матче в квалификации Уимблдона-2017, Стаховский отметил: "Сегодня и по счету и по факту было легче чем в Париже. Мне на траве играть легче, а ему (французу Кенни де Шепперу) труднее передвигаться. Плюс к этому, сегодня я "выпал" всего на один гейм при счете 2-1 во втором сете, а в Париже я "улетел" из матча на 7-8 геймов.

"Следующий соперник? (Стаховский сыграет во втором круге с Роберто Кейрозом из Эквадора). На эквадорца после матча удалось посмотреть, так как он ещё играл. Левша, что всегда неприятно, но всё-таки заметно, что грунт для него более удобное покрытие. Надеюсь, что завтра сумею сыграть не хуже чем сегодня", - заключил украинский теннисист.

Как сообщал УНИАН, накануне в первом раунде квалификации Уимблдона-2017 свои матчи выиграли Сергей Стаховский и Илья Марченко. Сегодня они поведут игры второго круга. Также сегодня стартует женский квалификационный турнир, где выступит Екатерина Козлова.

Уимблдон-2017 состоится с 3 по 16 июля.