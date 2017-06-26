Стаховский и Марченко вышли во второй круг квалификации Уимблдона

18:39, 26 июня 2017
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Украинские теннисисты с побед начали свои выступления на самом престижном теннисном турнире в мире.

Стаховский не смог обыграть в Карши игрока из третьей сотни мирового рейтинга / sportonline.ua

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко с побед начали свои выступления в квалификационном турнире Уимблдона-2017, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский обыграл француза Кенни де Шеппера.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 1 минуту.

В следующем круге соперником украинца станет Роберто Куироз.

В свою очередь, Илья Марченко взял верх над сербом Филипом Крайиновичем.

Поединок, длившийся полтора часа, завершился победой украинца со счетом 7:6 (4), 7:5.

В следующем раунде квалификации Марченко сыграет с немцем Бенджамином Беккером.

Самый престижный в теннисном мире Уимблдонский турнир в нынешнем году пройдет с 3 по 16 июля.

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Теги: #Великобритания#теннис#Уимблдон