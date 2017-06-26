Женская сборная Украины по шахматам проиграла России и лишилась шансов на медали ЧМ

В Ханты-Мансийске (Россия) завершился чемпионат мира по шахматам, где женская сборная Украины в последнем туре проиграла команде России и лишилась шансов на награды первенста, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче лидеров ЧМ в последнем туре соревнований украинки проиграли со счетом 1:3.

Инна Гапоненко уступила Валентине Гуниной, а Наталья Букса - проиграла Ольге Гире.В свою очередь, Анна Ушенина сыграла вничью с Александрой Костенюк, а Наталья Жукова - с Екатериной Лагно.

Победителем чемпионатом мира стала сборная России. А с учетом побед сборных Китая, Грузии и Индии в параллельних матчах последнего тура, сборная Украины, которая еще накануне шла на 2-м месте, откатилась в итоговой таблице на 5-е место - 12 командных и 19,5 личных очков.

В мужском турнире в последнем туре сборная Украины в остром поединке обыграла команду Египта - 2,5:1,5 очка.

На первой доске Антон Коробов и Хешам Абдельрахман сыграли вничью, на второй - Александр Арещенко уступил Фавзи Адаму, а на третьей и четвертой, соответственно, Александр Моисеенко обыграл Мохеба Амеира и Мартин Кравцив был сильнее Абдельнабби Имеда.

В итоговой турнирной таблице наша команда расположилась на 6-м месте - 8 командных очков и 17,5 личных.

Тройку призеров составили Китай - 16 (24,5), Россия - 15 (25) и Польша - 12 (20,5).

Командный чемпионат мира по шахматам проходил в России с 17 по 26 июня.