Коростылев и сборная Украины сделали золотой дубль на чемпионате мира по стрельбе среди юниоров

В Германии продолжается юниорский чемпионат мира по стрельбе, где в скоростной стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров победу одержали Павел Коростылев и сборная Украины в целом, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен поделил 1-е место с представителем КНДР Жи Вон Жангом.

Оба победителя набрали по 20 баллов.

18 очков на счету Жипенг Ченга из Китая, у которого бронзовая медаль турнира.

Еще один представитель Украины в этом виде программы Максим Городинец занял последнее 6-е место среди финалистов - 9 баллов.

В командном турнире на счету сборной Украины 1722 очка и единоличное 1-е место. У сборной Китая - 1721, Индии - 1711 баллов.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире Коростылев выиграл личные серебро и бронзу. Таким образом, в его личной копилке уже есть награды ЧМ всех достоинств.

Всего, на счету сборной Украины 2 золота, 2 серебра и бронза - 5 наград. В командном первенстве украинцы идут на 3-м месте уступая только сборным Китая и России.