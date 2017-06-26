В Бердичеве прошел Международный турнир по прыжкам в высоту "XIV Мемориал Лонского"

В эти выходные в Бердичеве состоялся Международный турнир по прыжкам в высоту „XIV Мемориал Лонского", сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на этих выходных в Бердичеве состоялся Международный турнир по прыжкам в высоту „XIV Мемориал Лонского”. На торжественном открытии начальник управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светлана Гресь поздравила участников соревнований и пожелала им ярких впечатлений от турнира, который уже много лет подряд является "одним из самых мощных в Украине". В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков Украины и гости из Израиля.

"Победу среди женщин одержала Ярослава Могучих из Днепропетровска, а среди мужчин победил Виктор Лонский - внук Виталия Лонского, который одолел победные 225 см.", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСпортсменка из Житомирской области завоевала І место на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

Там также отмечается, что этот турнир является традиционным для Бердичева.

"Благодаря великому тренеру (Виталию Лонскому-УНИАН), Украина и мир знает такие имена как Рустам Ахметов, Анатолий Морозов, Борис Ковальский, Юрий Кримаренко, Валерий Скворцов и многие другие, которые своими спортивными достижениями обязаны именно Виталию Лонскому и как признание его заслуг перед Бердичевом и страной, в городе с 1994 года проводится турнир, а дело начатое им, процветает и до сих пор. Воспитанники школы Лонского занимают призовые места на Чемпионатах Украины и мира", - сообщают в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации

Напомним, Виталий Лонский ( 1927 - 2004) - украинский тренер по прыжкам в высоту, заслуженный тренер СССР, почетный гражданин города Бердичева, кавалер ордена “За заслуги” 3-й степени.