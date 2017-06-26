Свитолина осталась 5-й ракеткой мира в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала в понедельник новый рейтинг сильнейших теннисисток мира, где украинка Элина Свитолина сохранила 5-е место, сообщает официальный сайт WTA.

На счету украинки 4765 баллов.

Она всего на 45 баллов отстает от американки Серены Уильямс (4810).

Тройку сильнейших игроков мира по-прежнему составляют Анжелик Кербер (Германия, 6965), Симона Халеп (Румыния, 6850) и Каролина Плишкова (Чехия, 6386).

Вместе с тем, на 6-ю позицию поднялась датчанка Каролин Возняцки, которая обошла Йоханну Конту (Великобритания), Светлану Кузнецову (Россия) и Доминику Цибулкову (Словакия), которая опустилась сразу на три позиции.

Десятку сильнейших по-прежнему замыкает Агнешка Радванська (Польша).

Как сообщал УНИАН, на мнувшей неделе Свитолина выступала на турнире в Бирмингеме (Англия), где неожиданно уступила в матче второго круга Камиле Джорджи из Италии.

Позже выяснилось что у украинки проблемы с ахиллом, но она пообещала приложить все усилия к тому, чтобы вернуться в строй до начала Уимблдонского турнира.