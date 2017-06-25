Женская сборная Украины по волейболу выиграла все шесть матчей на групповом раунде Евролиги

В Нанте (Франция) завершился групповой этап волейбольной Евролиги, где женская сборная Украины одержала шстую победу подряд, обыграв команду Франции, сообщает официальный сайт соревований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Украинки уверенно начали игры выиграли первую партию за 22 минуты - 25:13. В дальнейшем наша команда упустила нити игры и проиграла второй сет - 18:25, но сумела собраться и следующие две партии выиграла с одинаковым счетом 25:14.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Украины стала Надежда Кодола, на счету которой 20 очков (11 брейков)

Таким образом, украинская команды выиграла шесть матчей - по два у каждого соперника, в группе, Франции, Черногории и Грузии.

Полуфинал женской волейбольной Евролиги будет состоять из двух матчей и пройдет 28 июня и 2 июля.