Женская сборная Украины по шахматам проиграла Грузии, мужская - выиграла у США на ЧМ

В Ханты-Мансийске (Россия) завершился 8-й тур командного чемпионата мира по шахматам, где женская сборная Украины уступила команде Грузии, а мужская - обыграла США, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче мужской команды решающей оказалась партия на третьей доске, где Александр Моисеенко черными фигурами обыграл Варужана Акопяна. Партии Руслан Пономарев - Сэмюэль Шенкленд, Александ Арещенко (Украина) - Александр Онищук, Мартин Крацов - Рэй Робсон завершились вничью.

Таким образом, матч завершился со счетом 2,5:1,5 очка.

В турнирной таблице, за тур до конца соревнований, у сборной Украины весьма скромное 7-е место - 6 командных и 15 личных очков.

В свою очередь, женская команда в важнейшем матче против шахматисток Грузии проиграла со счетом 1,5:2,5 очка.

На четвертой доске Нино Бациашвили обыграла Юлию Осьмак. Остальные три партии завершились вничью - Анна Ушенина против Наны Дзагнидзе, Наталья Жукова против Лелы Джавахишвили и Инна Гапоненко против Белы Хотенашвили.

Таким образом, за тур до окончания соревнований сборная Украины отстает от главных соперниц из России на 2 командных балла (14 против 12) и на 4 личных (22,5 против 18,5). В последнем туре Россия и Украины сыграют в очном противостоянии. Для общей победы нашей комнаде нужно выигрывать со счетом 4:0.