Сборная Украины по легкой атлетике заняла 6-е место на командном ЧЕ

В Лилле (Франция) завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике, где сборная Украины заняла итоговое 6-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда одерждала две победы в 40 видах программы.

На 200-метровой дистанции у мужчин победу в воскресенье одержал Сергей Смелик с результатом 20.53 секунды. Накануне, на 800-метровке у женщин, сильнейшей стала Ольга Ляхова - 2 минуты 03.09 секунды. За победу команда получала по 11 баллов.

В итоге, на счету сборной Украины 236,50 очка и она сохранила место в дивизионе сильнейших.

В пятерку лучших команд Европы вошли национальные сборные Германии (321.50), Польши (295), Франции (270), Великобритании (269) и Испании (242,50).

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике проходил во французском Лилле с 23 по 25 июня.