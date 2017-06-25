Молодежная сборная Украины по волейболу проиграла все матчи группового этапа ЧМ

В Ческе-Будейовице (Чехия) завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по влейболу среди молодежных команд (U-21), в котором украинские волейболисты проиграли команде Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:3.

Украинцы, как и накануне в игре с Ираном, сумели навязать борьбу сопернику. Более того, если в матче с иранцами. они проигрывали по ходу встречи 0:2, то в этом матче вели после трех партий 2:1. Но, после провала в четвертом сете, в пятом решающем команда так и не сумела настроиться и дать бой сопернику - 22:25, 25:15, 25:23, 13:25 и 8:15.

Матч Украина - Италия стал для итальянцев своеобразным реваншем за поражение от нашей команды в полуфинале молодежного Евро-2016.

Таким образом, на втором этапе ЧМ сборная Украины поведет борьбу за 9-16 места. Наша команда проиграла все три матча и с 2 очками в турнирной таблице (по две выигранные партии у Ирана и Италии) заняла последнее место в группе.

Молодежный чемпионат мира по волейболу проходит в Чехии с 23 июня по 2 июля.